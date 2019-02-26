Huawei P30 Pro и его функции

Ожидается, что в его основу ляжет обновленный 40-Мп сенсор, при этом появится широкоугольный сенсор и оптический зум 5х, тогда как P30 Pro должен получить четыре камеры и зум 10х. Оптика Leica вернется и в новом поколении Р-серии.Возвращаясь к дизайну, обратим ваше внимание на то, что данный прототип напоминает недавно представленный флагман Xiaomi Mi 9, однако тройной модуль камеры без промежутков сопровождается полоской из лазерного автофокуса и и LED-вспышки.О стоимости смартфона пока неизвестно.