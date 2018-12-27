Huawei P30 Pro на новых фото

На просторах интернета обнаружили новую фотографию смартфона Huawei P30 Pro, который вроде как вскоре должны анонсировать. Конечно, информация носит характер слуха и говорить с уверенностью, что продукт будет выглядеть именно так, мы не можем. С другой стороны, текущая модель этой линейки очень понравилась пользователям и пользуется повышенным спросом среди любителей продвинутых смартфонов. Так что сомнений в выпуске новой версии гаджета нет и быть не может. Тем не менее, пока что верить слитому изображению я бы не стал, так как дизайн сейчас меняется очень быстро и производитель через пару месяцев может кардинально изменить свой фирменный стиль. Достаточно подождать пару-тройку месяцев и тогда можно будет говорить более предметно.