Huawei P30 Pro получит отличную камеру

Компания Huawei выпустит смартфон в этом году с отличным экраном. Huawei P30 Pro снабдят флагманским процессором Kirin 980, выполненным по 7-нм техпроцессу, и новым сенсором камеры Sony IMX 607 с разрешением 38 Мп и поддержкой системой фокусировки Quad Pixel PDAF. Судя по всему, китайский производитель откажется от новомодного решения с отверстием в экране для фронтальной камеры. Huawei P30 Pro будет небольшой каплевидный вырез под фронтальную камеру в верхней части дисплея. Нижняя рамка окажется немного толще остальных, а по бокам экран будет слегка загнут, как в смартфонах Samsung или Huawei Mate 20 Pro. О стоимости смартфона пока неизвестно.