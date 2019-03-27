Huawei P30 Pro поставила рекорд в рейтинге DxOMark

Смартфон Huawei P30 Pro только-только представили, а он уже ставит рекорды и привлекает потенциальных покупателей. Например, на сервисе DxOMark новый продукт поставил рекорд в плане качества снимков. На текущий момент этот смартфон можно назвать лучшим продуктом для мобильной фотографии на рынке, что довольно приятно, ведь когда-то компания Huawei такими показателями похвастаться не могла. Теперь же производитель из Китая уделывает всех своих конкурентов и удивляет нас качеством фото, которое недоступно другим брендам. Если хотите носить в кармане крутую камеру, то этот продукт вам очень понравится, а ведь помимо камеру у смартфона есть еще много чего интересного. Советую прочитать наш обзор, чтобы узнать все детали.