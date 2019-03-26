Huawei P30 Pro возглавил рейтинг лучших камерофонов DxOMark

Топовый камерофон Huawei P30 Pro был представлен всего час назад, но специалисты ресурса DxOMark уже успели протестировать новинку и опубликовать свой обзор. Итак, аппарат получил общие 112 баллов – по 119 баллов за фото и 97 баллов за видео. Логично, что он стал лидером рейтинга DxOMark. Специалисты хвалят камеру за хорошую детализацию, высокий динамический диапазон, экспозицию при очень слабом освещении, быстрый и точный автофокус. Из минусов – не лучшая передача цвета неба при съёмке на улице и некоторые артефакты, например, смещение оттенка, шум и потеря чёткости.

Напомним, что Huawei P30 Pro оснащается четверной камерой с 40-Мп модулем с апертурой f/1.6, ультраширокоугольным на 20 Мп с апертурой f/2.2, телефото на 8 Мп с апертурой f/3.4 и модулем ToF (Time-of-Flight) для замера глубины сцена и создания эффекта боке. Одной из её главных особенностей является 10-кратный гибридный зум и 5-кратный оптический зум.