Huawei P30 и его характеристики

Компания Huawei выпустила смартфон с хорошей камерой. Разрешение фронтальной камеры составит 24 Мп, а также подчеркнул, что речь идет о стандартном P30, а не о Pro-версии (к слову, она якобы получит сразу четыре камеры). Совершенно точно оба девайса будут построены на Kirin 980 и будут работать на Android 9 Pie «из коробки».Максимальное разрешение - 40 Мп (очевидно, как и в Р 20 Pro это будет RGB-модуль), а один из двух других объективов будет отвечать за пятикратный зум без потери качества (комбинация оптики и программных наработок?). Вспоминая тот же P20 Pro, за зум в нем отвечает 8-мп камера.О стоимости смартфона пока неизвестно.