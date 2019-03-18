Huawei P30 на качественных фотографиях

Длительное время на просторах интернета обсуждали релиз нового смартфона Huawei P30, который компания вроде как уже подготовила. Теперь в сети засветились еще и изображения нового продукта, которые выглядят предельно качественно и по ним уже можно смело судить о том, что гаджет действительно вскоре отправят в продажу. На фото видно, что у продукта есть основная система, которая состоит из трех камер. Пока что не совсем понятно, что именно умеет данная система, но можно с уверенностью сказать, что это крутой продукт для тех, кто любит снимать интересные фотографии. И если вы длительное время хотели себе именно флагман, то самое время посмотреть на эту новинку. Если она вам нравится, то можно смело подождать релиза и забрать себе.