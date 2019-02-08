Huawei P30 на первых фото

Появилась довольно интересная информация о том, что смартфоны Huawei P30 и P30 Pro появятся уже в марте этого года и будут построены на самом продвинутом процессоре китайской компании. Даже появилась фотография смартфона, на которой можно рассмотреть определенные преимущества гаджета. У него будет система из трех камер на тыльной панели, каждая камера оборудована своим типом линзы и все это сделано, чтобы вы могли спокойно снимать как отдаленные предметы, так и портреты. На фронтальной панели размещен дисплей с небольшим вырезом в виде капли, который практически не перекрывает обзор на дисплее. Естественно, стоит дождаться анонса смартфона и тогда уже можно будет говорить о его преимуществах или особенностях вроде камеры.