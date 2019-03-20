Huawei P30 выглядит очень симпатично

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Huawei планирует вскоре выпустить в свет свои флагманские смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Многие даже были уверены, что эти устройства будут привлекать покупателя своим дизайном и низкой стоимостью, но вот про последнее они явно не угадали. Инсайдеры сообщили, что за базовую версию флагмана производитель просит как минимум 850 долларов, тогда как более производительная версия продукта обойдется еще дороже. Это значит, что если вы ожидали доступного флагмана от китайского бренда, то стоит изменить свои ожидания, так как ничего подобного не произойдет. Видимо, Huawei поняла, что она уже заняла свое место на рынке и цены выставила высокие.