Huawei P40 Pro будет поставляться с Android 10 и ОС Harmony

2019-10-21, Автор - Anna; Продукт - Huawei P40 Pro ; [14]
Серия смартфонов Huawei P40 будут идти с двойной загрузкой Android 10 и Harmony OS, если запрет на торговлю в США не будет отменен к началу 2020 года. Это означает, что покупатели P40 и P40 Pro смогут использовать Android 10 без услуг Google, просто как владельцы Mate 30 Pro и пользовательской операционной системы Huawei, поддерживаемой собственным магазином приложений и сервисами.

Стратегия двойной загрузки должна также позволить компании собирать важные отзывы клиентов о своей новой операционной системе и лучше адаптировать ее к потребностям клиентов по мере того, как она узнает больше. Ранее Huawei подтвердила, что Harmony OS еще не готова для смартфонов. Более того, операционная система не будет жизнеспособным конкурентом iOS еще два года.

Тем не менее, компания, несомненно, обладает ресурсами и, вероятно, делает все возможное, чтобы ускорить разработку и подготовить ее ко времени прибытия P40 Pro. Ожидается, что Huawei P40 и P40 Pro дебютируют в марте 2020 года на отдельном мероприятии в Европе.

Комментарии и отзывы Huawei P40 Pro
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