Huawei P40 Pro в новой расцветке Mint Green

2020-01-23, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Huawei P40 Pro; [127]
Смартфон Huawei P40 Pro на изображении представлен в цвете Mint Green.

Новинка Huawei P40 Pro получит четыре модуля камеры, которые расположат со вспышкой на прямоугольном выступе. Также смартфону Huawei P40 Pro приписывают 6.5-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и частотой обновления картинки 120 Гц. За производительность будет отвечать фирменный процессор Kirin 990 5G, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью на 5500 мАч с быстрой зарядкой на 50 Вт. Смартфон будет поставляться на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10, но без сервисов Google.

Комментарии и отзывы Huawei P40 Pro
Team Nigma покинула The Leipzig Major...
Team Nigma покинула The Leipzig MajorВчера прошли очередные матчи плей-офф турнира по киберспортивной дисциплине Dota 2. Во втором раунде нижн...
Контроллер Sony PS5 будет оснащен поддер...
Контроллер Sony PS5 будет оснащен поддерКомпания Sony подтвердила, что выпустит PlayStation 5 в конце этого года. Месяц назад она опубликовала но...
Samsung Galaxy Buds+ будет в трёх расцве...
Samsung Galaxy Buds+ будет в трёх расцвеВ социальных сетях опубликовали новые качественные изображения беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds...
Дата выхода смартфона Motorola Razr пере...
Дата выхода смартфона Motorola Razr переMotorola анонсировала раскладной смартфон в ноябре прошлого года и было объявлено, что он будет доступен ...
Вышла стабильная версия MIUI 11 на базе ...
Вышла стабильная версия MIUI 11 на базе Компания Xiaomi выпустила стабильную версию операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11...
Xiaomi и Realme выпустят смартфоны на но...
Xiaomi и Realme выпустят смартфоны на ноПосле анонсирования нового процессора Qualcomm Snapdragon 720G, производители смартфонов объявили, что хо...
Обзор Угадай фильм по кадру. Для киноман...
Обзор Угадай фильм по кадру. Для киноманОбычно мы рассказываем про шутеры, гонки, какие-то проекты про выживание, но сегодня речь пойдет о более ...
Acer представила два ноутбука для учебы...
Acer представила два ноутбука для учебыНовые ноутбуки разрабатывались для образования. Корпус ноутбуков изготовлен из надежных и прочных материа...


Обзор NO.1 DT78. Умные часы с защищенным корпусом и круглым IPS экраномОбзор NO.1 DT78. Умные часы с защищенным корпусом и круглым IPS экраном
Обзор Mio MiVue i95. Комбо-видеорегистратор с WQHD-съемкойОбзор Mio MiVue i95. Комбо-видеорегистратор с WQHD-съемкой
Обзор Team Group MP33 512GB (TM8FP6512G0C101). Твердотельный накопитель Обзор Team Group MP33 512GB (TM8FP6512G0C101). Твердотельный накопитель
Обзор Playme SIGMA. Видеорегистратор с GPS-информатором и магнитным креплениемОбзор Playme SIGMA. Видеорегистратор с GPS-информатором и магнитным креплением
Обзор Hyundai H-LED32ES5000. Доступный Smart-TV телевизорОбзор Hyundai H-LED32ES5000. Доступный Smart-TV телевизор
Обзор Угадай фильм по кадру. Для киноман...
Обзор Угадай фильм по кадру. Для киноманОбычно мы рассказываем про шутеры, гонки, какие-то проекты про выживание, но сегодня речь пойдет о более ...
Обзор VICTORINOX VX SPORT PILOT 16 31105...
Обзор VICTORINOX VX SPORT PILOT 16 31105Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании VICTORINOX, которая не перест...
Предварительный обзор ASUS ROG Theta Ele...
Предварительный обзор ASUS ROG Theta EleДавненько мы не рассказывали вам о современных игровых гарнитурах. Причина тому одна — на рынке просто уж...
Обзор Dawn of Zombies: Survival. Выживан...
Обзор Dawn of Zombies: Survival. ВыживанИгры про выживание всегда будут пользоваться спросом, так как геймерам нравится этот сеттинг, им нравится...
Предварительный обзор BitFenix Dawn TG. ...
Предварительный обзор BitFenix Dawn TG. Сегодня мы поговорим о весьма неоднозначном корпусе, который выглядит очень эффектно и дорого, но на деле...
Обзор Johnny Trigger. В стиле Матрицы...
Обзор Johnny Trigger. В стиле МатрицыМы привыкли к тому, что любая казуальная игра на смартфон требует вложения реальных денег, так как разраб...
Предварительный обзор Acer ConceptD 700....
Предварительный обзор Acer ConceptD 700.Сегодня мы поговорим о достаточно интересном необычном компьютере, который создавали для ценителей дизайн...
Обзор What The Golf? Просто и со вкусом...
Обзор What The Golf? Просто и со вкусомЧастенько при написании обзора на очередную игру мне в голову приходят мысли о том, что проект безыдейный...
Обзор VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP BACKPAC...
Обзор VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP BACKPACВы ведете активный образ жизни и вам необходимо, чтобы ваш ноутбук и множество других необходимых вещей б...
Предварительный обзор Louis Vuitton Hori...
Предварительный обзор Louis Vuitton HoriКрупные компании, которые никак не связаны с миром высоких технологий, довольно часто выпускают устройств...
Предварительный обзор HP ProBook x360 43...
Предварительный обзор HP ProBook x360 43Компания AMD показала новое семейство процессоров и оказалось, что это достаточно мощное решение, которое...
Предварительный обзор Philips TAPH805BK....
Предварительный обзор Philips TAPH805BK.Беспроводные наушники настолько плотно вошли в нашу жизнь, что сейчас мы просто забываем о проводных устр...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor