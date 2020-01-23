Huawei P40 Pro в новой расцветке Mint Green

Смартфон Huawei P40 Pro на изображении представлен в цвете Mint Green.

Новинка Huawei P40 Pro получит четыре модуля камеры, которые расположат со вспышкой на прямоугольном выступе. Также смартфону Huawei P40 Pro приписывают 6.5-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и частотой обновления картинки 120 Гц. За производительность будет отвечать фирменный процессор Kirin 990 5G, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью на 5500 мАч с быстрой зарядкой на 50 Вт. Смартфон будет поставляться на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10, но без сервисов Google.