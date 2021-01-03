Huawei P50 Pro засветился на первых фото

Один из заслуживающих доверия информаторов опубликовал фотографии флагманского смартфона Huawei P50 Pro. Судя по снимку, аппарат получит вертикальный блок тыльной камеры с четырьмя модулями, среди которых выделяется перископная камера для плавного оптического приближения. Фронтальная камера расположится в левом верхнем углу экрана. Вероятнее всего, на снимках изображен прототип устройства, а финальный образец может сильно от него отличаться. Ранее стало известно, что стандартная модель Huawei P50 унаследует тройную камеру у ранее выпущенного Mate 40. Официальная презентация смартфонов серии Huawei P50 ожидается в марте этого года.