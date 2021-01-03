Huawei P50 Pro засветился на первых фото

Один из заслуживающих доверия информаторов опубликовал фотографии флагманского смартфона Huawei P50 Pro. Судя по снимку, аппарат получит вертикальный блок тыльной камеры с четырьмя модулями, среди которых выделяется перископная камера для плавного оптического приближения. Фронтальная камера расположится в левом верхнем углу экрана. Вероятнее всего, на снимках изображен прототип устройства, а финальный образец может сильно от него отличаться. Ранее стало известно, что стандартная модель Huawei P50 унаследует тройную камеру у ранее выпущенного Mate 40. Официальная презентация смартфонов серии Huawei P50 ожидается в марте этого года.

Комментарии и отзывы Huawei P50 Pro
Обзоры:
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Новости:
Смартфон UMIDIGI A9 c BR-термометром появился в продаже

Компания Umidigi начала принимать предзаказы на смартфон Umidigi A9, главной особенностью которого стал и...
Первую партию Xiaomi Mi 11 раскупили за полминуты

Во время презентации Xiaomi Mi 11 один из боссов компании Лу Вейбинг заявил, что в этот раз запасы новинк...
В 2021 выйдет куча флагманов на Snapdragon 888

На рынке смартфонов в последнее время не было серьезных перемен, так как новых процессоров никто не показ...
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
Обзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 дискОбзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 диск
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетокОбзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток
Обзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 ВтОбзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 Вт
Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройстваОбзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства
ID-Cooling представила воздушный кулер S...
ID-Cooling представила воздушный кулер SID-Cooling представила воздушный кулер SE-225-XT Black с двумя вентиляторами. Кулер выполнен полностью в ...
Представлен изогнутый монитор Samsung Od...
Представлен изогнутый монитор Samsung OdSamsung расширяет линейку мониторов Odyssey G5, представив новую модель Samsung C34G55T. ...
Samsung Galaxy S21+ засветился на рендер...
Samsung Galaxy S21+ засветился на рендерПрофильное издание Sammobile поделилось рендерами флагманского смартфона Samsung Galaxy S21+, выход котор...
Samsung Galaxy M31 Prime получит АКБ на ...
Samsung Galaxy M31 Prime получит АКБ на Amazon India начал рекламировать смартфон Samsung Galaxy M31 Prime, который еще не был представлен официа...
Motorola подтвердила список устройств, к...
Motorola подтвердила список устройств, кКомпания Motorola подтвердила названия смартфонов, которые могут получить обновление ОС Android 11. ...
Смартфон Microsoft Surface Duo подешевел...
Смартфон Microsoft Surface Duo подешевелИздание Neowin сообщает о том, что компания Microsoft снизила цену на складной смартфон Surface Duo, кото...
Apple A14X прошел тест Geekbench и показ...
Apple A14X прошел тест Geekbench и показ10 ноября Apple собирается провести мероприятие One More Thing, где представит свои первые компьютеры Mac...
Разобранный Xiaomi Mi 11 показали на фот...
Разобранный Xiaomi Mi 11 показали на фотФлагманский смартфон Xiaomi Mi 11 был представлен всего пару дней назад, а в сети уже появились фотографи...
Vivo X60 может быть анонсирована 28 дека...
Vivo X60 может быть анонсирована 28 декаПо слухам сети, компания Vivo представить телефоны серии Vivo X60, такие как Vivo X60, Vivo X60 Pro и Viv...
ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi с тремя ...
ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi с тремя Поставщики секретной информации некоторое время назад сообщали о том, что у новых видеокарт компании AMD ...
Телевизор Oppo Smart TV S1 оценен в $105...
Телевизор Oppo Smart TV S1 оценен в $105Компания Oppo пополнила ассортимент телевизоров моделью Smart TV S1, которая получила 65-дюймовую QLED-па...
OnePlus 8 и 8 Pro получают оптимизацию ...
OnePlus 8 и 8 Pro получают оптимизацию Обладателям OnePlus 8 и 8 Pro пришло самое время снова обновить прошивку, так как разработчики выпустили ...
Обзор Beats Flex. Лучшие наушники для iPhone в бюджете до 4 990 рублейОбзор Beats Flex. Лучшие наушники для iPhone в бюджете до 4 990 рублей
Обзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записьюОбзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записью
Обзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгонаОбзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгона
Обзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HDОбзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HD
Обзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкойОбзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor