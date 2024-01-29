Huawei P70 получит уменьшенный экран

Известный достоверными утечками информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманских смартфонах Huawei P70, которые еще не были представлены официально. Итак, младшая модель получит 6,58-дюймовый дисплей LTPO AMOLED с разрешением 1.5K, а старшая – аналогичную панель с диагональю 6,8 дюйма. Также инсайдер раскрыл конфигурацию основной камеры в Huawei P70 Art. Речь о 50-Мп главном модуле на базе дюймового датчика изображения Sony IMX989 и объектива с переменной диафрагмой, 50-Мп сверхширокоугольном модуле и перископном модуле с плавающей линзой и 4-кратным оптическим зумом. Презентация флагманов может состояться в марте этого года.