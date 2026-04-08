Huawei Pura 90 Pro засветился на фото

В сети появились фотографии флагманского смартфона Huawei Pura 90 Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат демонстрируется в черной, белой, розовой, бирюзовой, красной и золотистой расцветках. Также отметим массивный блок основной камеры, в состав которой должен войти продвинутый перископический модуль.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Pura 80 Pro имеет в своем оснащении 6,8-дюймовый OLED-экран с адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц, разрешением 2848:1276 точек, ШИМ-регулировкой яркости 1440 Гц и частотой дискретизации касания 300 Гц, основную камеру с модулями на 50 Мп (1-дюймовый датчик, оптика с переменной диафрагмой F1.6-F4.0 и оптическая стабилизация), 48 Мп (макро-телеобъектив с апертурой F2.1 и OIS), 40 Мп (сверхширик) и 1,5 Мп ( многоспектральная камера), селфи-камеру разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 5700 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.

