Huawei TalkBand B5 стоит дорого

2018-07-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei TalkBand B5; [96]
Китайская компания Huawei анонсировала новый умный браслет-часы Huawei TalkBand B5. Устройство довольно интересное, потому что точно назвать его тип весьма проблематично. Капсула, которая является мозгами всей этой системы, может выниматься из корпуса и вешаться на уход пользователя — это будет гарнитура для разговоров на улице или в дороге. Если же вам такой вариант не подходит, то вы можете спокойно нацепить браслет на руку и пользоваться его преимуществами — просматривать уведомления, работать с софтом и так далее. Нужно лишь правильно подобрать дизайн ремешка и корпуса, чтобы вы могли спокойно и без труда работать в повседневной обстановке. Стоимость пока что не называют, но можно с уверенностью сказать, что это будет не очень доступный вариант. Слишком уж дорогие технологии.


Комментарии:
V40 ThinQ смартфон с тройной фронтальной...
V40 ThinQ смартфон с тройной фронтальной LG выпустила смартфон, где электронную начинку оснастят мощным процессором. Дисплей будет стилизован по...
Продвинутый вариант телефона Honor 9 Lit...
Продвинутый вариант телефона Honor 9 LitРазмер дисплея составляет 5,65 дюйма, разрешение – 2160 х 1080 пикселей, формат равен 18:9. Электронная н...
Xiaomi Mi Mix 3 и его функции ...
Xiaomi Mi Mix 3 и его функции Компания Xiaomi выпустила мощный флагман в этом году. Электронная схема флагмана изготовлена на базе сам...
Смартфон Nokia X6 готовится к выходу на ...
Смартфон Nokia X6 готовится к выходу на Электронная начинка базируется на 8-ядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 636. Набор памяти может включать ...
Oppo A5 недорогой смартфон с хорошими фу...
Oppo A5 недорогой смартфон с хорошими фуКомпания Oppo выпустила смартфон среднего класса. По внешнему оформлению гаджет похож на остальные смарт...
Смартфон Mi Max 3 с отличными характерис...
Смартфон Mi Max 3 с отличными характерисКомпания Xiaomi выпустит смартфон в этом году среднего класса. На смартфоне будет установлен последний ре...
Xiaomi Mi A2 смартфон с мощной фронтальн...
Xiaomi Mi A2 смартфон с мощной фронтальнДисплей Xiaomi Mi A2, по сведениям источников, имеет размер 5,99 дюйма и обеспечивает четкость изображени...
OnePlus 6 смартфон с двойной камерой...
OnePlus 6 смартфон с двойной камеройКомпания OnePlus выпустит мощный смартфон по своим характеристикам. Потребитель сможет выбрать себе девай...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma CITI 8531 3G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор Digma CITI 8531 3G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Обзор Hoover BR2230 019. Пылесос с циклонической системой фильтрацииОбзор Hoover BR2230 019. Пылесос с циклонической системой фильтрации
Обзор Xiaomi Redmi S2 3/32GB. Смартфон для любителей селфиОбзор Xiaomi Redmi S2 3/32GB. Смартфон для любителей селфи
Обзор BQ-6015L Universe. Смартфон с высоким качеством фронтальных снимковОбзор BQ-6015L Universe. Смартфон с высоким качеством фронтальных снимков
Обзор оперативной памяти Patriot PSD48G266681Обзор оперативной памяти Patriot PSD48G266681
Предварительный обзор AOC V2 Series. Шик...
Предварительный обзор AOC V2 Series. ШикВ последнее время производители мониторов стали активно работать в направлении дизайна. Дело в том, что к...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем вр...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем врНам очень нравятся казуальные игры, которые можно в любой момент запустить, поиграть пару секунд, а потом...
Minima - смартфон с кредитку, который вс...
Minima - смартфон с кредитку, который вс9 июля 2018 года, известный французкий дизайнер Пьеррик Ромёф показал всему миру смартфон размером с кред...
Предварительный обзор Deepcool Fryzen. О...
Предварительный обзор Deepcool Fryzen. ОСовременные системы охлаждения уже достигли если не пика, то очень высокой планки в развитии. Производите...
Обзор Westworld. Скучная копия...
Обзор Westworld. Скучная копияWestworld сразу на момент релиза освистали со всех сторон. Фанаты сразу заметили сходство игровых механик...
Предварительный обзор Vivo Z10. Идеальны...
Предварительный обзор Vivo Z10. ИдеальныВ последнее время на рынке появилось очень много интересных смартфонов, но подавляющая их часть является ...
Обзор Smashing Four. Шикарный мультиплее...
Обзор Smashing Four. Шикарный мультиплееМобильные игры постепенно становятся все более и более популярными в разрезе мультиплеера. Это раньше, го...
Предварительный обзор Xiaomi YU Y720 Lit...
Предварительный обзор Xiaomi YU Y720 LitКомпания Xiaomi длительное время показывала довольно странные продукты. Сначала чехол для защиты от влаги...
Обзор Red Faction Guerrilla Re-Mars-tere...
Обзор Red Faction Guerrilla Re-Mars-tereКогда еще только появились новости о Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered, фанаты были в полнейшем восторг...
Предварительный обзор Mixcder E8. Шикарн...
Предварительный обзор Mixcder E8. ШикарнБеспроводные наушники в последнее время перестали быть чем-то невероятным и удивительным, пользователи вс...
Предварительный обзор Razer Huntsman. Ме...
Предварительный обзор Razer Huntsman. МеСовременные геймеры уже просто не воспринимают игровую периферию серьезно, если в ней нет подсветки. Это ...
Предварительный обзор Sony FE 400mm F2.8...
Предварительный обзор Sony FE 400mm F2.8Длительное время на рынке было всего два серьезных производителя фотоаппаратов профессионального уровня —...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor