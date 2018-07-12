Huawei TalkBand B5 стоит дорого

Китайская компания Huawei анонсировала новый умный браслет-часы Huawei TalkBand B5. Устройство довольно интересное, потому что точно назвать его тип весьма проблематично. Капсула, которая является мозгами всей этой системы, может выниматься из корпуса и вешаться на уход пользователя — это будет гарнитура для разговоров на улице или в дороге. Если же вам такой вариант не подходит, то вы можете спокойно нацепить браслет на руку и пользоваться его преимуществами — просматривать уведомления, работать с софтом и так далее. Нужно лишь правильно подобрать дизайн ремешка и корпуса, чтобы вы могли спокойно и без труда работать в повседневной обстановке. Стоимость пока что не называют, но можно с уверенностью сказать, что это будет не очень доступный вариант. Слишком уж дорогие технологии.