Huawei Y6 Pro (2019) в кожаном корпусе

На просторах интернета появились изображения смартфона Huawei Y6 Pro (2019), который компания по каким-то своим причинам решила выполнить в корпусе из экологической кожи. Конечно, данный материал выглядит крайне интересно, но нужно понимать, что основных преимуществ натуральной кожи у этого материала нет — он быстро портится, затирается и ощущается не очень приятно. С другой стороны, Huawei Y6 Pro (2019) кого-то заинтересует таким необычным дизайном, ведь получить смартфон из натуральной кожи практически невозможно, а тут у вас неплохая реализация с производительной начинкой и довольно адекватной стоимостью. Для большинства пользователей, ценящих личный стиль и внешний вид смартфона, устройство точно будет привлекательным.