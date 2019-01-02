Huawei Y7 Pro 2019 выглядит очень привлекательно

Состоялся официальный анонс нового смартфона под названием Huawei Y7 Pro 2019, который выглядит крайне привлекательно за свою цену. Стоит отметить, что это тот редкий случай, когда китайский производитель выпустил смартфон в одной лишь комплектации. То есть, вы не можете выбрать объем оперативной памяти или получить больше встроенного пространства для хранения личного контента. Зато у вас есть возможность купить крутой смартфон всего за 170 долларов. Это очень дешево для такого продукта, ведь здесь и камера отличная, и дисплей с высоким разрешением, и процессор производительный. Для смартфона со стоимостью бюджетного аппарата это шикарный набор преимуществ. Пока что стоимость для отечественного рынка никто не называет, но мы подождем, не страшно.