Huawei Y9 Prime 2019 с тройной основной камерой и без NFC

Компания Huawei анонсировала очередной новый смартфон — Y9 Prime 2019. Новинка оказалась почти полной копией Huawei P Smart Z.

Смартфон также оснастили 6.59-дюймовым IPS-экраном Ultra FullView с разрешением 2340×1080 пикселей и выдвижной 16-мегапиксельной фронтальной камерой. За производительность устройства отвечает фирменный процессор Kirin 710F в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Аккумулятор в Y9 Prime 2019 на 4000 мАч с портом USB-C и быстрой зарядкой. Работает новинка на Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.

Смартфон отличается от Huawei P Smart Z отсутствием NFC-чипа и тройной основной камерой. Первый модуль — обычный на 16 Мп, второй — сенсор глубины на 2 Мп, третий — широкоугольный объектив на 8 Мп.

Производитель пока не объявил официальную стоимость и дату старта продаж Huawei Y9 Prime 2019.