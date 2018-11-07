Huawei анонсировала MediaPad M5 Youth Edition

Китайская компания Huawei официально представила новый планшетный компьютер MediaPad M5 Youth Edition, который поддерживает перьевой ввод. То есть, вы можете купить фирменный стилус и пользоваться им для создания заметок, рисования, работы с документами, играми и так далее. Вариантов использования пера очень много, каждый из них позволяет повысить уровень комфорта пользователя. Вопрос лишь в том, нужен ли вам именно данный планшет. Ведь помимо ввода пером здесь нет ничего интересного, а стоимость, вероятнее всего, будет приличная. На текущий момент большинство пользователей покупает либо планшеты iPad, либо доступные планшеты на Windows, третьего просто не дано. И в этом плане Huawei MediaPad M5 Youth Edition проигрывает своим потенциальным конкурентам.