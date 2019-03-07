Huawei анонсировала для российского рынка недорогую модель Y7 2019

В российскую продажу вышел смартфон Huawei Y7 2019 с емкой батареей на 3900 мА.ч, двойной камерой и ценой в 12990 рублей. Девайс получил 6,26-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 пикселей. Сердцем устройства стал 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 450 и 3 Гбайт ОЗУ. В верхней части дисплея размещен каплеобразный вырез, в котором установлена камера для селфи-съемок с оптикой на 8 МП. На тыльной стороне находится главная камера, содержащая два датчика изображения на 13 МП и 2 МП. Приобрести новинку можно в двух вариантах цвета: ярко-голубом и полуночно-черном.