Huawei будет делать принтеры

Появилась информация, что Xiaomi и Huawei будут производить принтеры для дома. Это очень интересная информация. Ранее Xiaomi уже выпускала десятки, если не сотни, странных устройств и говорить о том, что компания выпустит принтер очень даже легко. Даже более того — это был бы логичный шаг, ведь у производителя есть масса нестандартных решений, которые могут быть интересны пользователям. С Huawei другая история, ведь этот бренд сфокусировался на смартфонах и активно добивается успехов на этом поприще. Зачем компании со вторым местом по продажам в мире думать о принтерах? С другой стороны, нужно понимать, что компания может просто купить какого-то мелкого производителя, купить патенты и технологии, а потом продавать все это под своим логотипом. Будем следить за этой ситуацией, уж очень интересно.