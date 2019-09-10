Huawei готовит 65’’ телевизор на Harmony OS

Еще одним экосистемным продуктом Huawei к анонсу в сентябре станет большой 65’’ телевизор на базе Harmony OS. Предварительная регистрация на покупку уже открыта на онлайн-платформе JD до 19 сентября, а 20 сентября уже начнутся продажи.

Помимо размера и ПО, подтверждена выдвижная фронталка, звук Huawei Sound, AI-технологии и HiLink. Новинка Huawei будет тесно перекликаться с Honor Vision, который в августе стал первым устройством на Harmony OS.И ,наверное, в его основу ляжет фирменный чип Honghu 818 с NPU-чипом, хотя есть информация о неизвестном чипе HiSilicon Hi1103.