Huawei готовит автомобиль на HarmonyOS

Компания Huawei вместе BYD официально решила выпустить первый автомобиль на операционной системе HarmonyOS. Это достаточно привлекательная система, которая была анонсировала производителем некоторое время назад, но так и не добралась до полноценного продукта, который можно было бы приобрести. Теперь вот компания все же приняла решение попробовать себя на рынке электрокаров и сразу внедрила свою личную операционную систему HarmonyOS, которая позволит более гибко настраивать авто, работать с комфортом и так далее. Конечно, мы пока что только догадываемся о том, сколько стоит такой автомобиль и какие у него будут характеристики, но после анонса это будет более очевидно. Пока что можно только ждать информацию по этому поводу.