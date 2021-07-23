Huawei готовит к релизу дисплей для детей

У Huawei запланировано мероприятие на 29 июля — и хотя большой анонс касается серии смартфонов P50, будут и другие продукты, одним из которых является обучающий умный дисплей для детей, который производитель только что анонсировал. Мы впервые узнали об интеллектуальном дисплее Huawei для детей из утечки в начале этого месяца — источник перечислил ряд продуктов, которые Huawei планирует выпустить в этом месяце, в том числе умный дисплей и умные часы для детей. Huawei уже производит планшеты для детей, но это будет первый умный дисплей специально для данной аудитории. Помимо того, что оно будет запускать HarmonyOS из коробки, в устройстве есть функция, которую мы видели только на смартфонах — всплывающая из корпуса камера. Умный дисплей имеет алюминиевый корпус и толстую плоскую рамку с кнопками по бокам для включения и регулировки громкости.

В целом устройство выглядит как планшет с подставкой — дизайн продуман, поскольку Huawei разместила динамики в треугольном пространстве, которое выполняет функцию подставки на ровной поверхности. Всплывающая селфи-камера представляет собой датчик на 13 МП и имеет шарнир, который позволяет наклонять ее вперед (и, возможно, назад). Это не единственная камера на умном дисплее — ещё одна есть в правом верхнем углу. Технические характеристики устройства неизвестны, как и цена, поэтому нам придется подождать до следующей недели, когда производитель официально анонсирует устройство и расскажет о его особенностях.