Huawei готовит к релизу планшет MatePad SE 11

Относительно недавно китайская компания Huawei выпустила довольно производительный планшет MatePad SE — это произошло в 2022 году. Тогда компания рекламировала новинку как приятное и доступное устройство, которое отлично справляется с основными задачами, предоставляя пользователям доступ к доступному гаджету в противовес довольно дорогим гаджетам других компаний. А теперь появилась новость от инсайдеров о том, что версия 2024 года уже готова к релизу — речь про модель MatePad SE 11. Если верить названию, дисплей данной модели был увеличен до 11 дюймов по диагонали, но это по прежнему стандартный экран с разрешением Full HD+ (1920x1200 пикселей) с соотношением сторон 16:10.

Кроме того, инсайдеры заявили, что соотношение экрана к корпусу улучшено до 85%, то есть у нового гаджета будут более тонкие рамки. Этот дисплей предоставляет пиковую яркость в 400 нит, контрастность 1400:1, поддержку 16,7 миллиона цветов, 100% охват цветового пространства sRGB и специальный режим eBook для чтения. Приятно, что в доступном планшете используется корпус из металла, а за производительность гаджета отвечает процессор Kirin 710A или Snapdragon 680 (зависит от региона, где будут продавать планшет) и работает на HarmonyOS 2.0. Также планшет поставляется с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти, а ОЗУ представлена 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ. Ещё устройство получит аккумулятор ёмкостью 7700 мАч и поддержку зарядки мощностью 22,5 Вт. Стоимость пока что не сообщается, конечно.