Huawei хочет сделать HarmonyOS популярнее, чем iOS и Android

Компания уже сейчас применяет данные методы на китайском рынке, где, по данным исследований, 99% пользователей нуждаются в базе из 5000 основных приложений для жизни и развлечений. Huawei планирует сначала сосредоточиться на этих 5000 приложениях, а затем расширить их на глобальный рынок. На данный момент около 4000 приложений уже были адаптированы под HarmonyOS NEXT, что соответствует планам компании на 2024 год. Однако привлечение сторонних разработчиков приложений потребует дополнительного времени и усилий. С другой стороны, у Huawei предостаточно ресурсов, огромная база пользователей и собственные центры разработки, что положительно сказывается на развитии в данном направлении. Вопрос только сроках релиза всего этого за пределы Китая — об этом данных пока что нет.