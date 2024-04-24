Huawei хочет сделать HarmonyOS популярнее, чем iOS и Android

На Аналитическом саммите 2024 года председатель Huawei Сюй Чжицзюн официально объявил о планах компании по расширению своего глобального присутствия на мировых рынках электроники. Глава компании сделал акцент на том, чтобы сделать HarmonyOS третьей по популярности операционной системой для мобильных устройств в мире — на уровне с iOS и Android. Более того, несмотря на санкции США, Huawei уверена в своей способности достичь поставленной цели из-за огромного внутреннего рынка. Для достижения этой цели Huawei будет тесно сотрудничать с разработчиками приложений, предоставляя поддержку, инструменты и стимул для создания качественной экосистемы приложений для HarmonyOS.

Компания уже сейчас применяет данные методы на китайском рынке, где, по данным исследований, 99% пользователей нуждаются в базе из 5000 основных приложений для жизни и развлечений. Huawei планирует сначала сосредоточиться на этих 5000 приложениях, а затем расширить их на глобальный рынок. На данный момент около 4000 приложений уже были адаптированы под HarmonyOS NEXT, что соответствует планам компании на 2024 год. Однако привлечение сторонних разработчиков приложений потребует дополнительного времени и усилий. С другой стороны, у Huawei предостаточно ресурсов, огромная база пользователей и собственные центры разработки, что положительно сказывается на развитии в данном направлении. Вопрос только сроках релиза всего этого за пределы Китая — об этом данных пока что нет.