Huawei и Honor подвели итоги 2018 года

19 декабря в Москве Huawei и Honor провела мероприятие, в рамках которого она подвела итоги уходящего 2018 года. Он стал самым успешным за все время существования компаний. Практически с самого начала года компания заняла второе место по продажам смартфонов в штуках и общая доля HUAWEI и HONOR достигла 17,4%. В июне же доля рынка HUAWEI и HONOR выросла до отметки в 24,4%.

«Этот год стал очень удачным для обоих брендов. Мы заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов, доказав клиентам нашу безусловную преданность качеству и высоким технологиям. Помимо России мы заняли первое место по продажам в Беларуси и второе — в Казахстане. Успех на российском рынке подтверждает правильность нашей стратегии параллельного развития двух брендов, в каждом из которых мы представляем свои флагманские продукты», — сказал Оу Ивэй, президент Huawei Consumer Business Group в России, Центральной Азии и странах Кавказа.