Huawei избавится от выреза в дисплее

Крупным производителям смартфонов сейчас нужно решить одну очень важную задачу — нужно убрать вырез с дисплея под камеру, чтобы пользователь получал полноценное устройство. Далеко не у всех получается, ведь некоторые компании продолжают ставить вырез на фронтальную панель и это многих покупателей просто бесит, плюс есть еще варианты с выдвижной камерой и прочими тонкостями конструкции, которые дорого стоят. В Huawei придумали свой способ обойти вырез для камеры — они просто сделали тонкую верхнюю грань немного толще и поставили туда камеру и все необходимые датчики. Идеальное решение, до которого могли бы додуматься и другие компании, если бы поставили перед собой такую цель. Сейчас же Huawei получила патент на разработку.