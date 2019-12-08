Huawei набирает добровольцев для тестирования EMUI 10 на Honor 9X и Pro

Компания Huawei ищет добровольцев для тестирования своей фирменной оболочки EMUI 10 на смартфонах Honor 9X и Honor 9X Pro.

Для тестирования прошивки необходимо около двух тысяч добровольцев. Чтобы принять участие, Вам необходимо будет зарегистрироваться в приложении Pollen Club: «Главная»> «Внутренняя бета-регистрация»> «Зарегистрироваться сейчас».

Регистрация закончится 15 декабря. Ещё компания Huawei опубликовала список совместимых моделей.

Разработчики компании Huawei, сразу предупредили пользователей, что это бета-версия прошивки и некоторые приложения могут работать некорректно. Также некоторые темы в EMUI 10.0 все еще находятся в разработке и не будут работать должным образом.