Huawei назвала официальную дату релиза MatePad 11

Сегодня крупная китайская компания Huawei объявила в своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, что 6 июля 2021 года он представит новый планшетный компьютер MatePad 11 — данный планшет, что совершенно неудивительно, поступит в продажу с поддержкой HarmonyOS 2.0. Стоит напомнить, что ещё в июне 2021 года китайский технический гигант провел презентацию по HarmonyOS 2.0 и целую конференцию, в ходе которой представители производителя рассказали о гаджетах, которые будут представлены на этой ОС. И теперь, спустя несколько месяцев активного распространения инсайдерами слухов и слитых рендеров, производитель всё же назвал официальную дату релиза данного планшета. К сожалению, в объявлении компании о дате запуска планшета не было никаких подробностей относительно его технических характеристик.

Хотя у нас есть некоторая информация из прошлых отчетов, стоит относиться к ней с предельной долей недоверия, ведь инсайдеры могут ошибаться и предоставлять неточную информацию. Согласно этим отчетам, MatePad 11 будет запускаться с 11-дюймовым дисплеем, который поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц и имеет разрешение 2,5K. Ожидается, что под капотом устройства будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 865, но вот этот момент вызывает сомнение, ведь мы отлично понимаем, что США запретила Qualcomm работать с Huawei. Благо, до релиза осталось не так уж много времени и скоро мы узнаем все детали этого планшета.