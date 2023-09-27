Huawei nova 12 получит 60-Мп камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Huawei nova 12 и nova 12 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, старшей модели приписывают наличие фирменной однокристальной системы Kirin 9000S, которая используется во флагманской линейке Mate 60, OLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц, батареи ёмкостью 4900 мАч, поддержки 100-Вт проводной зарядки, сдвоенной селфи-камеры с главным модулем на 60 Мп и тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой), 50 Мп и 12 Мп.

Huawei nova 12 оснастят процессором Kirin 830, 60-Мп одинарной фронтальной камерой, тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки на 88 Вт.