Huawei nova 6 обновили до HarmonyOS 3

Компания Huawei объявила о начале обновления до финальной версии своей фирменной ОС HarmonyOS 3 смартфонов Huawei nova 6, nova 6 5G, nova 7 5G и nova 7 Pro 5G. HarmonyOS 3 может похвастаться оптимизацией скорости запуска приложений, скорости выполнения операций копирования файлов, обновленным пользовательским интерфейсом и улучшенной безопасностью личных данных.

Напомним, что смартфоны Huawei nova 6 были представлены в 2019 году, они были основаны на фирменной платформе Kirin 990, а nova 7 на чипсете Kirin 985 дебютировала в 2020 году.