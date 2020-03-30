Huawei объявила дату презентации нового смарт-телевизора Vision

Компания Huawei объявила дату презентации нового смарт-телевизора линейки Vision.

Согласно официальному постеру компаний Huawei, новую линейку телевизоров Vision представят 8 апреля в Китае на презентации смартфонов Huawei P40.

Новая линейка телевизоров Huawei Vision получат выезжающею камеру и дисплей с тонкими рамками и частоту обновления изображения 120 герц. Новинки будут работать под управлением фирменной операционной системы Harmony OS с платформой HiLink для управления умным домом.

К сожалению, другой информации о новинках пока что нет.