Huawei объявила дату презентации нового смарт-телевизора Vision

2020-03-30, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Huawei Vision; [60]
Компания Huawei объявила дату презентации нового смарт-телевизора линейки Vision.

Согласно официальному постеру компаний Huawei, новую линейку телевизоров Vision представят 8 апреля в Китае на презентации смартфонов Huawei P40.

Новая линейка телевизоров Huawei Vision получат выезжающею камеру и дисплей с тонкими рамками и частоту обновления изображения 120 герц. Новинки будут работать под управлением фирменной операционной системы Harmony OS с платформой HiLink для управления умным домом.

К сожалению, другой информации о новинках пока что нет.


Комментарии и отзывы Huawei Vision
Обзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSyncОбзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSync
Лучшая доступная читалка. PocketBook 616Лучшая доступная читалка. PocketBook 616
Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонамиОбзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами
Обзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингомОбзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингом
Обзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикациейОбзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикацией
Xiaomi PMA-C20 массажер для рук...
Xiaomi PMA-C20 массажер для рукКитайская компания Xiaomi представила новый полезный продукт продукт с названием Xiaomi PMA-C20. ...
Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 получит S...
Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 получит SСкладной смартфон Samsung Galaxy Fold 2 будет представлен уже 11 февраля, однако еще до анонса в сети поя...
Aquos R5G официально доступен для заказа...
Aquos R5G официально доступен для заказаSharp выпустила смартфон Sharp Aquos R5G оснащенный новым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 865. ...
Новая карта захвата формата HDR 4K 60FPS...
Новая карта захвата формата HDR 4K 60FPSAverMedia является одним из крупнейших игроков в сфере потокового оборудования. AverMedia продемонстриров...
Представлены карты памяти Silicon Power ...
Представлены карты памяти Silicon Power Silicon Power представляет две стандартные SD-карты. Они идеально подойдут тем, кто желает сохранить таку...
Huawei выпустила глобальную стабильную в...
Huawei выпустила глобальную стабильную вКомпания Huawei выпустила глобальную стабильную версию EMUI 10 для Honor 8X. ...
Предварительный обзор MSI Optix MAG322CR...
Предварительный обзор MSI Optix MAG322CRДавайте поговорим о новом интересном мониторе, который компания MSI создала специально для тех, кто хочет...
Пользователи Samsung Galaxy Note9 получи...
Пользователи Samsung Galaxy Note9 получиНедавно мы писали о том, что компания Samsung выпустила стабильную версию операционной системы Android 10...
Изогнутый игровой монитор Cooler Master ...
Изогнутый игровой монитор Cooler Master Компания Cooler Master представила новую модель монитора GM34-CW, это 34-дюймовый сверхширокий дисплей с ...
Подробные спецификации Huawei P40 Pro...
Подробные спецификации Huawei P40 ProВ просторах интернета слили новые подробности ожидаемых флагманов Huawei P40 и P40 Pro. ...
Xiaomi рассекретила дизайн Redmi K30 Pro...
Xiaomi рассекретила дизайн Redmi K30 ProБренд Redmi поделился официальным рендером производительного смартфона Redmi K30 Pro, который будет офици...
Samsung официально подтвердил название G...
Samsung официально подтвердил название GНа сайте Samsung в продажу поступил защитный кожаный чехол для предстоящего складного телефона Galaxy Z F...
Обзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкойОбзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкой
Обзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизораОбзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизора
Обзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор LEXAND LR80. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор LEXAND LR80. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor