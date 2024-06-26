Huawei обошла Apple по продажам смартфонов во время крупной распродажи

Судя по информации западных изданий, компания Apple продолжает активно терять потенциальных покупателей в Китае. Дело в том, что во время достаточно известного фестиваля покупок 618, несмотря на предложенные скидки, компания из Купертино не смогла привлечь должного внимания аудитории. Наоборот, потребители устремились к конкурентам, особенно к Huawei, которая на домашнем рынке достаточно хорошо себя ощущает и в последнее время только наращивает обороты. Компания показала невероятный рост поставок в 42,4 процента в годовом исчислении, обойдя местные бренды с огромным отрывом. Продажи смартфонов Huawei в Китае выросли на 6,8 процента в период 618 в 2024 году. Согласно данным, представленным аналитическим агентством Counterpoint Research, устройства Huawei на текущий момент на рынке Китая являются наиболее востребованными, что является огромным преимуществом на самом деле.

Примечательно, что китайский гигант предлагал самые небольшие скидки на свои устройства вроде Mate 60 и Pura 70, тогда как крупные компании предоставляли куда больший процент скидки. Но в конечном итоге Huawei всё равно всех обошла. А вот компания Apple показала самый низкий годовой рост продаж во время фестиваля 618 в Китае — всего 2,7 процента. Калифорнийский гигант предложил самые большие скидки в сезон распродаж, снизив цены на некоторые iPhone до 326 долларов, но, к сожалению, даже эта стратегия не привлекла покупателей. Это серьёзная проблема для компании.