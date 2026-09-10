Nubia NaviX Ultra получил аккумулятор на 7100 мАч

Компания Nubia раскрыла новые подробности о смартфоне NaviX Ultra, полноценная презентация которого состоится уже 16 сентября. Итак, аппарат получит батарею ёмкостью 7100 мАч при корпусе толщиной 7,62 мм. Ранее стало известно о наличии мобильного помощника Doubao, топового 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X от Changxin Memory со скоростью 10667 Мбит/с, от 512 ГБ встроенной памяти, 6,78-дюймового плоского дисплея с разрешением 1,5K и частотой обновления изображения 144 Гц, основной камеры с тремя 50-Мп модулями и селфи-камеры разрешением 50 Мп.