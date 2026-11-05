Защищенный смартфон Ulefone RugKing 5 Pro оценили в 23 тысячи рублей

Компания diHouse выпустила на российский рынок защищенный смартфон Ulefone RugKing 5 Pro, главной особенностью которого стала защита от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также прочность по стандарту MIL-STD-810H.

Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, максимальной яркостью 910 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, тыльной камерой на 64 Мп, камерой ночного видения разрешением 20 Мп (сенсор Sony IMX350), селфи-камерой на 16 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 20000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, предустановленной операционной системой Android 16 и 1202 светодиодами на задней панели. Цена смартфона составила 23 тысячи рублей.