Телефон HMD 101 4G полностью рассекречен

В сеть утекли качественные изображения и подробности о характеристиках кнопочного телефона HMD 101 4G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 2-дюймового LCD-дисплея, светодиодного фонарика, 22-нанометрового процессора Unisoc T127, 48 МБ оперативной памяти, 64 МБ флеш-памяти, слота для карты памяти microSD вместимостью до 32 ГБ, батареи ёмкостью 1200 мАч, интерфейса USB-C, времени автономной работы до 7 дней, защиты от брызг в соответствии со степенью IP52, FM-радио, поддержки сотовой связи LTE, 3,5-мм аудиогнезда, а также красной, синей и бежевой расцветок корпуса. Ориентировочная цена пока не объявлена.