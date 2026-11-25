Складной смартфон Motorola Razr 2027 получит 144-Гц экран

Профильное издание Android Headlines опубликовало первые изображения и подробности о характеристиках складного смартфона Motorola Razr 2027, официальный релиз которого ожидается в январе следующего года. Итак, устройству приписывают наличие 6,9-дюймового OLED-экрана с разрешением 2640:1080 точек, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой HDR10+, 4-дюймового внешнего OLED-дисплея с разрешением 1272:1080 точек, 4-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 7550X, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 32 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 45-Вт быстрой проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IPX8, IPX9 и IP4X, толщины в сложенном состоянии 14,6 мм и в разложенном 7,3 мм, массы 195 граммов и предустановленной операционной системы Android 17 с гарантированными обновлениями вплоть до Android 20.