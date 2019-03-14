Huawei официально представила смартфон среднего уровня Nova 4e с ОС Android 9.0 (Pie)

Состоялся анонс нового смартфона среднего уровня Huawei Nova 4e с операционной системой Android 9.0 (Pie). Аппарат получил 6,15-дюймовый экран с небольшим каплевидным вырезом в верхней части, процессор Kirin 710, 4 /6 Гбайт ОЗУ, фронтальную камеру с 32-мегапиксельным сенсором и батарею на 3340 мА.ч. В тыльной части расположилась тройная основная камера и дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 LE, приемник GPS/ГЛОНАСС и порт USB Type-C. Приобрести новинку можно будет от 300 долларов в зависимости от модификации.