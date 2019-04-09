Huawei открыта для продажи 5G модемов Apple

Huawei разрабатывает свои собственные процессоры и модемы и всегда хранит их только для внутреннего использования. Однако компания теперь «открыта» для продажи своих чипсетов 5G Balong 5000 компании Apple.

Если сделка в конечном итоге состоится, это принесет пользу обеим компаниям. Huawei создаст новый источник дохода, получая крупные заказы своих модемов 5G от Apple. Производитель iPhone может запустить iPhone 5G в 2020 году, не дожидаясь модемов Intel. Apple не смогла разработать свои собственные радиомодемы, несмотря на выделение большего количества ресурсов и более высокий приоритет.