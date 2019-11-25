Huawei показала MateBook D 15

Компания Huawei официально представила ноутбук MateBook D 15, который представлен в двух вариантах комплектации. Пользователь при покупке может выбрать вариант на процессоре AMD или Intel, что повлияет, естественно, на стоимость, мощность системы, плюс на уровень нагрева и так далее. Но это очень интересное решение со стороны разработчиков, ведь ранее никто не давал такой свободы потенциальному покупателю, а теперь вот у вас есть отличная возможность купить тот ноутбук, который вам больше всего подходит по всем параметрам. Вопрос только в конечной стоимости продукта, ведь на текущий момент производитель цены для нашего рынка не назвал и говорить о возможной конкуренции с потенциальными лидерами рынка довольно трудно.