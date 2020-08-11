Huawei показала рост на рынке планшетов

В последнее время у компании Huawei явные проблемы с продажами своих смартфонов, ведь сакнции и запреты со стороны США не дают компании спокойно продавать свои гаджеты по всему миру. Теперь появилась информация о рынке планшетов и оказалось, что у производителя все очень даже хорошо даже несмотря на запреты. Дело в том, что по сравнению с прошлым годом производитель показал рост в 60% на рынке планшетов, что говорит о весьма высокой востребованности устройства на рынке. Видимо, все же местные жители Китая активно покупают планшеты производителя и это дает им возможность получать доступные гаджеты за разумные деньги, чего вполне достаточно для роста компании в этом сегменте. Интересно будет посмотреть на эти же цифры в следующем году.