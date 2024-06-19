Huawei постепенно вытесняет Apple с рынка планшетов

На протяжении многих лет компания Apple уверенно возглавляет рынок планшетов, а с выпуском моделей iPad Pro с диагональю 11 и 13 дюймов на базе чипа M4 можно с уверенностью сказать, что во флагманском сегменте у неё сейчас просто нет конкурентов (и не будет в обозримом будущем). Однако, несмотря на это, компания Huawei имеет все шансы справиться с поставленной задачей как минимум на рынке Китая. Согласно последним данным, китайская технологическая компания достигла 25-процентной доли рынка планшетов в своём регионе и планирует продолжать в том же духе. Впрочем, несмотря на то, что Huawei заняла второе место на рынке планшетов в родной стране, данные от Display Supply Chain Consultants показывают, что компании предстоит пройти очень долгий путь перед тем, как Apple начнёт беспокоиться о своей лидирующей позиции.

По последним данным, в первом квартале 2024 года на долю компании из Купертино пришлось 47 процентов поставок планшетов с OLED-дисплеями, тогда как Samsung заняла третье место с 17-процентной долей рынка, уступив Huawei. В целом, первый квартал 2024 года был очень положительным для поставок планшетов, которые показали рост на 131 процент в годовом исчислении. Ожидается, что во втором квартале результаты по поставкам планшетов будут аналогичными, причём Apple снова займёт лидирующую позицию с предполагаемым ростом на 246 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. Huawei, Microsoft и Samsung тоже покажут рост в этот период, но тягаться с Apple они не могут.
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