Huawei представила FreeBuds Studio

Вчера состоялась презентация компании Huawei, в ходе которой производитель показал массу новых устройств, среди которых были и полноразмерные наушники Huawei FreeBuds Studio. Данное устройство выглядит достаточно привлекательно и обладает всеми преимуществами, которые необходимы потенциальному покупателю — длительная автономная работа, высокое качество звучания и управление на чаше сенсорными движениями. Стоимость наушников составляет 299 евро, то есть у нас устройство будут продавать примерно за 350 долларов с переводом в рубли. Вероятно, устройство будет достаточно дорогим, так как это флагманская модель и продавать ее за недорого производитель явно не планирует. Но, будем ждать новостей о цене для нашего рынка.