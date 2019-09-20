Huawei представила Mate 30 и 30 Pro

Компания Huawei официально представила новые смартфоны Mate 30 и 30 Pro, которые выглядят крайне необычно и оборудованы лучшими камерами на рынке. Стоит сказать, что на этих смартфонах нет сервисов Google вообще, там только встроенные приложения от Huawei и все. То есть, если вы решите перейти на более современный браузер или просто появится желание скачать Instagram, то вам сначала нужно будет перейти в поиск, найти там файл Google Play в формате APK, после чего установить его, зарегистрироваться и только после этого, если смартфон все же пройдет проверку в сервисе, загрузить себе клиент Instagram. А когда выйдет его свежее обновление, вам нужно будет удалить приложение со смартфона, установить его заново, ведь обновления не прилетят.