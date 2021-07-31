Huawei представила MatePad Pro 12.6 на 512 ГБ

Эти два варианта будут поставляться в комплекте с Huawei M-Pencil второго поколения и эксклюзивной интеллектуальной магнитной клавиатурой. Планшет также оснащен восемью динамиками, настроенными Harman Kardon, и звуковыми эффектами Histen 7.0. Он также оснащен четырьмя микрофонами, предназначенными для улавливания вашего голоса с расстояния нескольких метров, а также для подавления фонового шума во время видеозвонка или записи. Под капотом находится гигантская батарея емкостью 10050 мАч, которая обеспечит до 14 часов воспроизведения видео. Также устройство поддерживает быструю проводную зарядку 40 Вт, быструю беспроводную зарядку 27 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт. Достойное решение за 1200 долларов, вот только сервисы Google планшет не поддерживает и это портит картину.