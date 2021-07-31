Huawei представила MatePad Pro 12.6 на 512 ГБ

В прошлом месяце Huawei представила свои флагманские планшеты серии MatePad следующего поколения. Серия состоит из MatePad Pro 10, MatePad Pro 11 и MatePad Pro 12.6. 12,6-дюймовая версия является самой продвинутой версией и доступна с одним вариантом ОЗУ 8 ГБ с 128 ГБ и 256 ГБ памяти соответственно. Теперь Huawei выпустила новую версию хранилища с колоссальным объемом памяти в 512 ГБ. Это вариант для тех, кому нужно больше места для хранения на своих данных — фотографий, фильмов, игр и так далее. Новый вариант доступен как в версии WiFi, так и в версии 5G. Версия с Wi-Fi будет продаваться по цене примерно 1200 долларов, а версия 5G будет стоить примерно 1400 долларов.

Эти два варианта будут поставляться в комплекте с Huawei M-Pencil второго поколения и эксклюзивной интеллектуальной магнитной клавиатурой. Планшет также оснащен восемью динамиками, настроенными Harman Kardon, и звуковыми эффектами Histen 7.0. Он также оснащен четырьмя микрофонами, предназначенными для улавливания вашего голоса с расстояния нескольких метров, а также для подавления фонового шума во время видеозвонка или записи. Под капотом находится гигантская батарея емкостью 10050 мАч, которая обеспечит до 14 часов воспроизведения видео. Также устройство поддерживает быструю проводную зарядку 40 Вт, быструю беспроводную зарядку 27 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт. Достойное решение за 1200 долларов, вот только сервисы Google планшет не поддерживает и это портит картину.
Комментарии и отзывы Huawei MatePad Pro 12.6
Планшет Lenovo YOGA Pad Pro 2021 рассекр...
Компания Lenovo раскрыла характеристики планшета Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021, который может выйти в миров...
Утечка спецификаций Huawei MatePad Pro 1...
Согласно слухам в сети, грядущий планшет компании Huawei будет называться MatePad Pro 10.8. ...
Huawei назвала официальную дату релиза M...
Сегодня крупная китайская компания Huawei объявила в своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайт...
Samsung Galaxy Tab S8 представят в 2022 ...
В конце мая инсайдер раскрыл почти всё о грядущей серии планшетов Samsung Galaxy Tab S8. В линейку входят...
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE вышел в...
Компания Samsung дала старт российским продажам планшетов Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite, которые ...
Huawei MatePad Pro на HarmonyOS скоро вы...
Компания Huawei объявила о скором выходе на российском рынке 12,6-дюймового планшета MatePad Pro под упра...
Huawei MatePad Pro2 выпустят в начале ию...
Сетевые источники раскрыли дату релиза новых смарт-часов, планшетов и ноутбуков компании Huawei. Итак, 19...
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 оцен...
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Pad Pro 2021, который работает под управл...
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленкиОбзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron GreyЛучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey
Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor