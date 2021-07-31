Huawei представила MatePad Pro 12.6 на 512 ГБ

В прошлом месяце Huawei представила свои флагманские планшеты серии MatePad следующего поколения. Серия состоит из MatePad Pro 10, MatePad Pro 11 и MatePad Pro 12.6. 12,6-дюймовая версия является самой продвинутой версией и доступна с одним вариантом ОЗУ 8 ГБ с 128 ГБ и 256 ГБ памяти соответственно. Теперь Huawei выпустила новую версию хранилища с колоссальным объемом памяти в 512 ГБ. Это вариант для тех, кому нужно больше места для хранения на своих данных — фотографий, фильмов, игр и так далее. Новый вариант доступен как в версии WiFi, так и в версии 5G. Версия с Wi-Fi будет продаваться по цене примерно 1200 долларов, а версия 5G будет стоить примерно 1400 долларов.

Эти два варианта будут поставляться в комплекте с Huawei M-Pencil второго поколения и эксклюзивной интеллектуальной магнитной клавиатурой. Планшет также оснащен восемью динамиками, настроенными Harman Kardon, и звуковыми эффектами Histen 7.0. Он также оснащен четырьмя микрофонами, предназначенными для улавливания вашего голоса с расстояния нескольких метров, а также для подавления фонового шума во время видеозвонка или записи. Под капотом находится гигантская батарея емкостью 10050 мАч, которая обеспечит до 14 часов воспроизведения видео. Также устройство поддерживает быструю проводную зарядку 40 Вт, быструю беспроводную зарядку 27 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт. Достойное решение за 1200 долларов, вот только сервисы Google планшет не поддерживает и это портит картину.