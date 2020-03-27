Huawei представила голосового помощника Celia

Китайская компания Huawei на презентаций новых флагманов P40, представила ещё и фирменного голосового помощника Huawei Celia.

Celia откликается на фразу Hey Celia. Помощник Celia пока что только отвечает на запросы о погоде, набирает номера, отправляет сообщения, устанавливает напоминания в календаре, воспроизводит музыку и выполняет роль переводчика. Также она взаимодействует с камерой смартфона и умеет идентифицировать продукты в кадре и оценивать их калорийность.

Помощник Celia распознает голосовые команды на английском, французском и испанском языке.