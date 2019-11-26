Huawei представила линейку ноутбуков Matebook с процессорами Intel или AMD Ryzen

Компания Huawei представила обновленные версии MateBook D14 и MateBook D15 в качестве своих последних дополнений к линейке ноутбуков 2019 года.

MateBook D 14 оснащен 14-дюймовым дисплеем, а MateBook D 15 - большим 15,6-дюймовым дисплеем. Оба ноутбука будут выпущены в нескольких вариациях с различным размеров памяти и разными чипами Intel. Huawei также выпустит вариацию этих устройств, оснащенных процессорами AMD Ryzen.

MateBook D 14 получил процессор Intel i5 или i7 10-го поколения сопряжены с графическим процессором NVidia MX250, а версия Ryzen оснащена процессором AMD Ryzen R5. Все варианты оснащены оперативной памятью объемом 8 или 16 ГБ и твердотельным накопителем на 512 ГБ. MateBook D 14 имеет толщину 15,9 мм и вес 1,38 кг.

MateBook D 15 получил такие же процессоры и оперативную память как и его младший брат. А вот размер хранилища 256 ГБ HDD + 1 ТБ SSD во всех своих вариациях. MateBook D 15 имеет толщину 16,9 мм и вес 1,62 кг.

Оба ноутбука оснащены Windows 10, сканером отпечатков пальцев, всплывающей веб-камерой и поддержкой быстрой зарядки 65 Вт через USB-C. Линейку Huawei MateBook можно будет приобрести 3 декабря. Цены стартуют от $ 570.