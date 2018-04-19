Huawei представила ноутбук Honor MagicBook

Сегодня компания Huawei представила не только мощный смартфон Honor 10, но и первый ноутбук под брендом Honor, который получил название MagicBook. Новинку оснастили 14-дюймовым Full HD-дисплеем, раскрывающийся на 180 градусов, процессоры Intel Core i7 -8550U восьмого поколения или Core i5, графический ускоритель NVIDIA MX150, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ на твердотельном накопителе, четыре динамика с поддержкой звука Dolby Sound, сканер отпечатков пальцев, а также аккумулятор на 57 Втч. Толщина MagicBook равна 15,8 мм, масса – 1,47 кг. Ноутбук выйдет в серебристой, серой и лиловой расцветках по цене 796 и 908 долларов. Появится ли устройство в международной продаже, пока не сообщается.