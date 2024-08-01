Huawei представила ноутбук MateBook GT 14

Сегодня китайская компания Huawei официально выпустила свой самый производительный ноутбук на базе процессора Intel Core Ultra — MateBook GT 14. Этот ноутбук является флагманской моделью производителя и будет поставляться с внешней графической док-станцией для повышения производительности графической подсистемы в тех случаях, когда это действительно необходимо пользователю. При этом стоит отметить, что Huawei MateBook GT 14 будет оснащён передовым процессором Intel Meteor Lake Core Ultra 9 185H, который получил 16 ядер и 22 потока в конфигурации с 6 производительными ядрами (P-Core), 8 энергоэффективными ядрами (E-Core) и 2 ядрами с низким энергопотреблением (LP-E Core). Базовая тактовая частота процессора составляет 2,3 ГГц, а в режиме повышенной нагрузки она может достигать отметки в 5,1 ГГц.

Чип также оснащён 24 МБ памяти Smart Cache, интегрированной графикой Xe-LPG с 8 ядрами Xe, работающими на частоте до 2,35 ГГц, и нейронным процессором с частотой 1,4 ГГц. Важно отметить, что стандартные процессоры Intel Core Ultra 9 185H имеют номинальную мощность в 55 Вт, а для различных мини-ПК её увеличивают до 80 Вт, однако ноутбук Huawei MateBook GT 14 позволит использовать всю мощность процессора в 115 Вт. Также ноутбук оснащён большими вентиляционными отверстиями на тыльной панели для отвода горячего воздуха из алюминиевого корпуса, который выполнен в стильном серебристом цвете. Стоимость новинки пока что никто не сообщает, но она явно будет высокой.